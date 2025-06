Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Golf aufgebrochen

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 21:10 Uhr stellte ein 65-jähriger Augustdorfer Aufbruchspuren an seinem braunen Golf Plus in der Hyazinthenstraße fest. Unbekannter Täter hatten die Fahrertür aufgehebelt und seien so in das Fahrzeuginnere gelangt. Da der Geschädigte keine Wertgegenstände im Wagen aufbewahrt, ist der Täter ohne Beute von dannen gezogen. Da der Augustdorfer seinen Golf nur unregelmäßig nutzt, könne die Tat durchaus bereits eine Woche zurückliegen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird um Meldung unter 05231/6090 bei der Kriminalpolizei in Detmold gebeten.

