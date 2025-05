Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach nächtlichem Unfall in der Aachener In-nenstadt

Aachen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Aachen dringend nach Zeugen. Ein Autofahrer war mutmaßlich wegen überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Ampelmast geprallt und anschließend mit Beifahrern geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Unfall in der Nacht von Freitag auf Samstag (17.05.25) gegen 01.43 Uhr an der Kreuzung Turmstraße, Wüllnerstraße und Pontwall passiert. Laut Zeugenaussagen soll der Wagen offenbar auf der Wüllnerstraße Richtung Kreuzung unterwegs gewesen sein und die Ampel bei Rot überfahren haben. Dort soll der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und gegen den Ampelmast an der Turmstraße geprallt sein. Anschließend verließen der mittlerweile bekannte Fahrer und zwei weitere Insassen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. An der Ampelanlage entstand großer Schaden und auch das Fahrzeug wurde stark beschädigt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zu vorherigen Beobachtungen geben können, sich telefonisch unter 0241-9577 42101 (während der Bürozeiten) oder per Mail an vk1.aachen@polizei.nrw.de zu melden.

