POL-AC: Kontrollen in der Eifel - 33-mal Streckenverbot in Steckenborn missachtet

Aachen (ots) - Am vergangenen Samstag (17.05.2025) ist eine ältere Frau in ihrer Wohnung überfallen und verletzt worden. Aufmerksame Nachbarn hielten den flüchtenden Tatverdächtigen anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen klingelte am Samstagabend gegen 19 Uhr eine maskierte Person an der Wohnungstür der 79-jährigen Frau ...

mehr