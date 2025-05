Polizei Aachen

POL-AC: Seniorin wird Opfer eines Raubüberfalls - Tatverdächtiger festgenommen

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag (17.05.2025) ist eine ältere Frau in ihrer Wohnung überfallen und verletzt worden. Aufmerksame Nachbarn hielten den flüchtenden Tatverdächtigen anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen klingelte am Samstagabend gegen 19 Uhr eine maskierte Person an der Wohnungstür der 79-jährigen Frau in der Josefstraße. Nachdem diese die Tür öffnete, drängte der Unbekannte die Frau in ihre Wohnung und würgte sie.

Durch das Gepolter in der Wohnung wurden Nachbarn auf die Situation aufmerksam und verfolgten den Mann, der nach Ansprache aus der Wohnung flüchtete. Unweit des Tatortes konnten sie den Tatverdächtigen überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Geschädigte selbst alarmierte die Polizei.

Bei dem Mann handelt es sich um einen vorbestraften 44-jährigen Mann, der keinen festen Wohnsitz hat. Er wurde vorläufig festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die 79-Jährige wurde durch den Überfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Kriminalwache übernahm vor Ort die Spurensicherung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.(kg)

