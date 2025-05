POL-AC: Verkehrsunfall an der Lütticher Straße - ein Rollerfahrer wird schwer verletzt

Herzogenrath (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der vergangenen Nacht die Spielhalle an der Dammstraße überfallen. Er konnte anschließend entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann die Spielhalle gegen Mitternacht (19.05.2025) betreten und den Angestellten mit einer Waffe bedroht. Danach stahl er das Geld aus der Kasse und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei ...

mehr