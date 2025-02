Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Verkehrsunfälle - zwei leicht verletzte Personen

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr in der Zwerchgasse. An der Einmündung zur Burgstraße geriet der 51-jährige Fahrzeugführer auf den Fahrradschutzstreifen und kollidierte mit dem 51-jährigen Fahrradfahrer, welcher in Folge dessen zu Boden stürzte und Verletzungen am Handgelenk erlitt.

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 15:40 Uhr zwischen zwei PKW in der Salierstraße. Im Kreuzungsbereich zur Lillengasse wollte die 76-jährige nach links abbiegen und übersah hierbei die entgegenkommende 82-jährige PKW Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug der 82-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall erlitt der 72-jährige Beifahrer der 82-jährigen leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht nötig.

