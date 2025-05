Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Donop. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Baustellen-Barken auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich Ostwestfalenstraße/Ecke Lüdershofer Weg platzierten bislang Unbekannte am Mittwochabend (28.05.2025) in der Dunkelheit Barken-Sockel einer Baustellenbeschilderung auf der Fahrbahn und verursachten damit einen Verkehrsunfall. Eine 23-Jährige fuhr gegen 23 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo, als sie die Gegenstände auf der Fahrbahn zu spät bemerkte. Die Autofahrerin aus Lage konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und fuhr über die Barken. Dadurch platzen drei Reifen am Wagen und die Airbags lösten aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Auch die Ölwanne des Autos wurde aufgerissen, weshalb die Feuerwehr im Anschluss ausgelaufenes Öl von der Fahrbahn beseitigen musste. Der Golf wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell