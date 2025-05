Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Scheibe an Lagerhalle beschädigt - Jungen gefasst.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (29.05.2025) gegen 20.45 Uhr beschädigten zwei Jungen in der Oerlinghauser Straße zwei Fensterscheiben einer Lagerhalle mit Steinen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Zeugen gelang es die beiden Verantwortlichen in der Nähe der Halle zu stellen: Die 12 und 13 Jahre alten Jungen wurden anschließend von der Polizei an die Erziehungsberechtigten übergeben.

