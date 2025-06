Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Prügelei vor der Kneipe

Lippe (ots)

In der Freitagnacht kam es gegen 02:15 Uhr vor einer Kneipe in der Detmolder Innenstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 42-jähriger Detmolder wurde dabei von drei männlichen Personen attackiert. Umherstehende Personen, die den Streit bemerkten, wollten schlichtend eingreifen. Anstatt sich beruhigen zu lassen, schlugen die Täter aber auch auf diesen Personen ein. Nach mehreren Faustschlägen ins Gesicht des Detmolders flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Marktplatz. Der Geschädigte trug eine erhebliche Beule an der Stirn davon und klagte zusätzlich über Rückenschmerzen. Gegenüber der Polizei gab er an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Wer Angaben zu dem Vorfall oder den flüchtigen Tätern machen kann, wird gebeten, sich unter 05231/6090 bei der Kriminalpolizei in Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell