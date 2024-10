Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbruch tagsüber am Jahnplatz

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus am Jahnplatz haben der oder die Täter am Donnerstag Wertsachen erbeutet.

Die Bewohner einer Erdgeschosswohnung waren zwischen 12.30 Uhr und 14.50 Uhr nicht zuhause. In ihrer Abwesenheit nutzten die Einbrecher ein "auf Kipp" stehendes Fenster zum Hinterhof, um in die Wohnung einzusteigen. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und Armbanduhren.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen am Jahnplatz beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Bereits am Wochenende waren der Polizei mehrere Kellereinbrüche gemeldet worden (siehe Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5892441). Im Laufe der Woche kam es zu weiteren Kellereinbrüchen in der Mörikestraße und An der alten Synagoge. Gestohlen wurde in den Fällen offenbar nichts.

Die Polizei rät:

- Scheuen Sie sich nicht, verdächtige Beobachtungen unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit sofort der Polizei zu melden: Polizeiruf 110.

- Informieren sie sich zum Thema Einbruchschutz, beispielsweise auf der Internetseite der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

- Aktuell findet am kommenden Samstag, 26. Oktober 2024, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein Beratungstag zum Thema Einbruchssicherheit und Einbruchsprävention im SmartHome an der Steubenstraße 47a in Paderborn statt. Infos dazu: https://paderborn.polizei.nrw/presse/beratungstag-zur-einbruchspraevention-polizei-paderborn-und-smarthome-paderborn-ev-laden-ein-1

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell