Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Viersen: Einbruch in Büro eines Pflanzenhandels - Haben Sie etwas gesehen?

Kempen/Viersen (ots)

Zwischen dem 10. und 11. Juni kam es in Kempen und Viersen zu zwei Einbrüchen, bei denen Bargeld sowie Werkzeuge entwendet wurden. Zwischen Dienstag, 10. Juni, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 07:20 Uhr, wurde in die Büroräume eines Pflanzenhandels an der Ziegelheider Straße in Kempen eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich Zutritt zu einem Container auf dem Gelände und entwendete Bargeld. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, in der Straße Hülserdonk in Viersen. Auch hier gelangte mindestens eine unbekannte Person in eine Werkstatthalle und entwendete diverse elektronische Werkzeuge. Wenn Sie in einem der beiden Fälle etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (607)

