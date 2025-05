Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Alkoholisierter Schlauchbootfahrer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Samstag, 24.05.2025, wurde gegen 18:40 Uhr über Polizeinotruf mitgeteilt, dass ein kleines Schlauchboot auf dem Schluchsee treiben soll. Im Boot sei zwar eine Person erkennbar, die sitze angeblich aber nur regungslos und nach vorne gebeugt da. Das Boot hatte sich in der Nähe eines Hotels auf dem südöstlichen Teil des Schluchsees befunden. Nach der Meldung traf als erstes ein Rettungswagen an der Örtlichkeit ein. Durch die Besatzung des Rettungswagens konnte vom Ufer aus festgestellt werden, dass tatsächlich ein Schlauchboot an der angegebenen Stelle auf dem See treibt. Im Boot befand sich eine Person, die stark alkoholisiert und desorientiert schien. Auf Grund der örtlichen Gegebenheiten am Ufer war eine Bergung vom Festland aus an dieser Stelle nicht möglich. Deshalb führte die Feuerwehr Schluchsee die Rettung der Person und Bergung des Bootes mit einem Rettungsboot vom Wasser aus durch. Da die Person auf Grund ihres Zustands immer wieder drohte, aus dem Boot zu fallen, begleitete die Feuerwehr die Fahrt bis zum Uferbereich im Wolfsgrund. Dort wurde die Person durch die Polizei überprüft. Bei dem 50-jährigen Mann konnte bei einem Atemalkoholtest ein Wert von knapp unter 3 Promille festgestellt werden. Aus Sicht der Polizeistreife schien er in einem hilflosen und damit eigengefährdenden Zustand zu sein. Auf Grund dessen wurde der Bereitschaftsrichter vom Amtsgericht Freiburg verständigt, der den Schutzgewahrsam des Mannes anordnete. Er wurde deshalb in den Gewahrsamsräumen des Polizeireviers Titisee-Neustadt untergebracht.

