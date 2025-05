Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Einbruch in Hotel - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24./25.05.2025 zwischen 00.15 Uhr und 08.30 Uhr Zutritt in ein Hotel in der Straße "Am Kurgarten". Der oder die Täter betraten den Speisesaal des Hotels und öffneten gewaltsam einen Holzbehälter, aus dem zwei Geldbeutel mit Bargeld entwendet wurden. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

md/ce

