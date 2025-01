Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Simmern (Westerwald) - Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht!

Simmern (Westerwald) (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 29.01.2025, wurde der Polizeiinspektion Montabaur gegen 07:00 Uhr durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin die unsichere Fahrweise eines braunen Renault Duster mit WW-Zulassung gemeldet. Unter anderem kam es in der Hauptstraße in der Ortslage Simmern, Höhe der dortigen Tankstelle, durch einen Beinaheunfall zu einer konkreten Gefährdung eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers, da der Pkw des späteren Beschuldigten hier auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet. Der Beschuldigte konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung an seiner Arbeitsstelle angetroffen werden. Er räumte letztlich den vorherigen Konsum harter Drogen ein, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der in der Ortslage Simmern durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet worden sein könnte, sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Fahrweise machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder schriftlich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

