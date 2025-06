POL-VIE: Viersen: Supermarktkunden halten Ladendieb fest

Kempen/Viersen (ots) - Zwischen dem 10. und 11. Juni kam es in Kempen und Viersen zu zwei Einbrüchen, bei denen Bargeld sowie Werkzeuge entwendet wurden. Zwischen Dienstag, 10. Juni, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 07:20 Uhr, wurde in die Büroräume eines Pflanzenhandels an der Ziegelheider Straße in Kempen eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich ...

mehr