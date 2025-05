Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Alkoholisierte Autofahrerin kollidiert mit mehreren geparkten Fahrzeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 01.05.2025, gegen 06:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Weisweil zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin mit mehreren geparkten Fahrzeugen kollidierte.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Auto die Weisweiler Hauptstraße in Richtung Rheinhausen. Hier kam sie wohl nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto, welcher durch den Anstoß auf ein davor geparkten Pkw aufgeschoben wurde.

Personen kamen durch den Unfall glücklicherweise nicht zu Schaden, an den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn war relativ schnell gefunden: ein Alkomattest ergab bei der 47 Jahre alten Fahrzeugführerin einen Wert von 0,88 Promille. Weiterhin räumte die Unfallverursacherin ein, dass sie wohl während der Fahrt kurz eingeschlafen sei. Nach einer Blutentnahme und Sicherstellung ihres Führerscheines wurde die Frau wieder entlassen. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

ow (RE)/ ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell