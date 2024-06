Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hundehalter in Sorge: Unbekannte Person legt offenbar metallgespickte Tierköder aus

Bremerhaven (ots)

Im Bremerhavener Stadtteil Weddewarden haben Hundehalter festgestellt, dass eine unbekannte Person dort offenbar seit Kurzem Köder auslegt, um ihren Vierbeinern zu schaden.

Ein Hundehalter konnte beim Spaziergang mit seinen Tieren gerade noch verhindern, dass einer seiner Hunde diesen Köder fraß. Dabei handelt es sich um Brotstücke, in die ein Drahtstück mit grüner Ummantelung eingearbeitet wurde. Er informierte die Polizei über seine Beobachtungen und fertigte ein Foto an. Von einer Nachbarin aus Weddewarden hatte der Hundehalter erfahren, dass sich deren Vierbeiner bereits an einem solchen Köder verletzt hatte: Der Hund hatte das Brot gefressen, wobei sich ein Drahtstück in den Kiefer bohrte. Für die Entfernung des Metalls habe dem Tier ein Zahn gezogen werden müssen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Hundehalter um besondere Vorsicht. Sachdienliche Hinweise zum möglichen Täter erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-3234 oder an jedem Polizeirevier.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell