POL-FR: Folgemeldung zu "Freiburg-Weingarten: Brand eines Müllcontainerhauses"; hier: Aktueller Ermittlungsstand und Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Montag, 28.04.2025, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein Autofahrer die Elsässer Straße in Endingen. An der Einmündung zur L105 übersah er eine vorfahrtsberechtigte, von links kommende Motorrollerfahrerin. Durch die Kollision stürzte die 53-jährige Rollerfahrerin und verletzte sich am rechten Handgelenk. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 84-jährige Pkw-Fahrer ...

