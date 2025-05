Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg, B317, Passhöhe: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag, 28.04.2025, gegen 14:50 Uhr befuhr eine 20-jährige Motorradfahrerin die B317 von Todtnau kommend in Richtung Feldberg-Bärental. Nach Zeugenaussagen fuhr vor der Motorradfahrerin ein 42-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls in Richtung Feldberg-Bärental, als dieser abrupt abbremste, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Die Motorradfahrerin konnte ein Auffahren auf den Pkw nicht mehr verhindern, fuhr auf das Fahrzeug auf und schleuderte durch die Kollision über das Fahrzeugdach des Autos. Sie wurde hierbei schwer verletzt und wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr über einen dort befindlichen Parkplatz umgeleitet.

