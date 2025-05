Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, 79369 Wyhl, Rheinstraße, Parkplätze "Nato-Rampe"

Am Mittwoch, 30.04.2025, im Zeitraum 17:00 Uhr - 17:07 Uhr, kam es in Wyhl a.K., Rheinstraße, Parkplätze direkt am Rhein, zu einem Pkw-Aufbruch.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter mittels unbekanntem Gegenstand die Heckscheibe an einem ordnungsgemäß verschlossenen Pkw (Mercedes-Benz, E-Klasse, Farbe Grau) eingeschlagen.

Aus dem Fahrzeug wurde eine sehr hochwertige Fotoausrüstung (zwei Spiegelreflexkameras der Marke "Canon" sowie zwei Teleobjektive) im Gesamtwert von ca. 10.000,00 Euro entwendet.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE Gö/FLZ

