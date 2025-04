Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falscher Wasserwerker stiehlt Schmuck

Troisdorf (ots)

Ein unbekannter Dieb verschaffte sich am Montag (7. April), gegen 12.30 Uhr, unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Kurgasse in Troisdorf. Der dunkelhaarige Mann, etwa 30 bis 35 Jahre alt, gab vor, den Wasserdruck nach einem Rohrbruch im Nachbarhaus überprüfen zu müssen.

Der Mann klingelte an der Tür der Troisdorferin und bat um Zugang zur Wohnung, um den Wasserdruck zu messen. Aufgrund seines freundlichen Auftretens ließ die Frau ihn arglos herein. Während die Geschädigte im Badezimmer das Wasser laufen ließ, blieb der Verdächtige in der Küche, um angebliche Messungen durchzuführen. Nach wenigen Minuten verließ der sportlich wirkende Mann die Wohnung.

Am Abend bemerkte die Seniorin, dass ihr Goldschmuck aus einer Schublade im Schlafzimmer fehlte. Der Wert des gestohlenen Schmucks beträgt mehrere tausend Euro.

Wer den mit Straßenbekleidung gekleideten Verdächtigen im Bereich der Kurgasse beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221.

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich jedoch auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. - das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. - das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Gleiches gilt auch für vermeintliche Polizisten, Rechtsanwaltsgehilfen, usw. Jeder mit lauteren Absichten ist Ihnen nicht böse.

Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell