Polizei Münster

POL-MS: Beleidigungen und Widerstand am Hafenplatz - Beamter leicht verletzt

Münster (ots)

Ein 44-Jähriger hat in der frühen Dienstagnacht (17.12., 01:10 Uhr) den Bereich einer Bankfiliale verdreckt und dort anschließend eingesetzte Polizisten beleidigt, versucht zu bespucken und zu treten.

Zeugen meldeten, dass der Mann in einer Bankfiliale am Hafenplatz liegen würde. Hinzugerufene Polizisten forderten den 44-Jährigen, der den Bereich der Bankfiliale erheblich verschmutzt hatte, zum Gehen auf, woraufhin dieser sich verbal aggressiv verhielt. Er beleidigte die Beamten und versuchte, sie mehrfach anzuspucken. Nachdem der Mann die Filiale verlassen hatte, blieb er weiter aggressiv, beleidigte die Beamten und kündigte seinen Widerstand an.

Die eingesetzten Polizisten nahmen den 44-Jährigen in Gewahrsam, hierbei versuchte er die Beamten weiter zu bespucken und zu treten. Ein Polizeibeamter ist während des Einsatzes leicht verletzt worden, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Den 44-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell