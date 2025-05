POL-NOM: Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Northeim (ots) - Northeim, Nordhäuser Weg, Montag, 05.05.2025, 16.15 - 16.20 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag zwischen 16.15 - 16.20 Uhr brachte eine 83-jährige Northeimerin nach dem Einkauf ihren Einkaufwagen weg. In der Zeit ging eine Person an das unverschlossene Auto und entnahm von der Rückbank die Handtasche der 83-Jährigen und entfernte sich danach vom Parkplatz des Nordhäuser Wegs in Northeim. Es entstand ein ...

mehr