Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Schwimmbadstraße 11, auf dem dortigen Parkplatz der ehemaligen Schule, 23.04.2025, zw. 08:20 Uhr und 17:20 Uhr Im angegebenen Zeitraum ist es auf dem Parkplatz der ehemaligen Auetalschule in der Schwimmbadstraße in Kalefeld zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher hat hierbei beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Ford Kuga einer 32-jährigen Einbeckerin beschädigt. Anschließend verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Gegen den noch unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Schaden am Ford Kuga beträgt ca. 800 Euro. Die Polizei Bad Gandersheim sucht in diesem Zusammenhang nach einem grünen Pkw und bittet Zeugen, sich unter der Tel.Nr. 05382-95390 telefonisch zu melden (bas).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell