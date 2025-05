POL-NOM: "LKW-Sicherheitstag 2025" am 6. Mai auf dem Autohof Northeim - Von 10 bis 18 Uhr

Uslar (ots) - Uslar, (go), Bahnhofstraße, Freitag, der 02.05.2025, 15:50 Uhr. Eine 31- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil und ein 40- jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhren die B 241 in Richtung Beverungen. Als der 40- jährige verkehrsbedingt bremsen musste, übersah das die 31- jährige und fuhr ihm auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

