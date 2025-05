Uslar (ots) - Uslar, (go), Neustädter Platz, (Parkstreifen), Samstag, der 03.05.2025, zwischen 00:00 Uhr und 20:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW einer 64- jährigen aus Niemetal und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich ...

