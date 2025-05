POL-NOM: Unter THC-Einfluss E Scooter geführt

Northeim (ots) - 37154 Northeim - Edesheim, Lagerhalle an der Bundesstraße 3, 30.04.2025 - 03.05.2025 Northeim (Gro) Aus einer an der Bundesstraße 3 gelegenen Lagerhalle entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch bis Samstag einen Winkelschleifer sowie einen Rasenmäher. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (05551-9148-0) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

