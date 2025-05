Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Biebelstraße. Zeit: Freitag, 2. Mai 2025, 22:30 Uhr. Ein 23-jähriger Einbecker wurde in der Biebelstraße in Kreiensen mit seinem PKW VW angehalten und überprüft. Die Kontrolle ergab, dass der nun Betroffene unter leichter Alkoholbeeinflussung stand. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze eingeleitet. Dem Betroffenen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 500.-Euro und Fahrverbot von 1 Monat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell