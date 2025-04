Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht durch Linienbus - Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Busfahrer am Mittwochnachmittag in Walldorf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hierbei war ein 28-jähriger Mann zu Fuß auf der Drehscheibe in Walldorf unterwegs. Der Linienbus näherte sich ihm von hinten an. Beim Vorbeifahren erfolgte ein Zusammenstoß zwischen dem linken Außenspiegel des Busses und dem Kopf des Geschädigten. Nach Angaben des Geschädigten habe sich der Busfahrer noch nach dem Befinden des 28-Jährigen erkundigt, sei jedoch, ohne die Antwort abzuwarten, wieder in den Bus gestiegen und davongefahren.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer des Busses geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/ 5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell