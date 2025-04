POL-MA: Mannheim: Unfall mit E-Bike und Rennrad

Mannheim, Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch, 9. April 2025 wurde im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche der Speed-Marathon durchgeführt. Auch das Polizeipräsidium Mannheim war an der Aktion beteiligt und führte ganztägig an insgesamt 33 Örtlichkeiten in Mannheim, Heidelberg und dem ...

mehr