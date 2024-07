Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtige nach Raubüberfall auf Tankstelle ermittelt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raubüberfall in der Nacht zum 21. Juni auf eine Tankstelle an der Bottroper Straße (OTS-Meldung vom 21.06.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5806418), konnten drei Tatverdächtige durch die Polizei in Oberhausen ermittelt werden. Die drei stehen im Verdacht weitere Raubüberfälle begangenen zu haben.

Die gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Oberhausen finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62138/5817206

Rückfragen von Medienschaffenden übernimmt die Polizei in Oberhausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell