Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter überfällt Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Täter überfiel am Mittwochabend eine Tankstelle im Stadtteil Waldhof eine Tankstelle und erbeutete dabei Bargeld und Zigaretten.

Der Unbekannte fuhr gegen 21 Uhr mit einem Kleinkraftroller aus Richtung Sandhofen kommend auf das Gelände der Tankstelle in der Waldstraße und stellte sein Fahrzeug an einer Zapfsäule ab. Nachdem er den Helm abgesetzt hatte, begab er sich in den Tankstellenshop und zog dort eine schwarze Pistole aus der Tasche. Er ging zur Kasse und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Geld und Zigaretten. Nachdem diese dem Mann Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie eine Stange Zigaretten ausgehändigt hatte, verließ dieser zunächst das Gebäude und anschließend mit seinem Roller das Tankstellengelände auf die Waldstraße und fuhr in Richtung Käfertal davon.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 170 cm groß - Zwischen 60 und 70 Jahre alt - Schmale Statur - Weißer Bart an den Wangen - War bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose, darüber eine auffällige gelbe Warnweste - Trug hellgraue Schuhe und hellgraue Handschuhe - Trug eine medizinische Maske und auf dem Kopf eine schwarze Wollmütze - Führte einen dunkelblauen Motorradhelm und eine weiße Stofftasche mit sich.

Der Mann war mit einem Kleinkraftroller unterwegs. Dieser war weiß mit roten Details und hatte ein schwarzes Topcase.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Tatablauf oder zur Person des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell