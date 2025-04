Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bundesweite Betrugsmasche mit gefälschten Rechnungen

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit treten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis vermehrt Betrugsversuche im Zusammenhang mit gefälschten Rechnungen auf.

Hierbei fälscht eine bislang unbekannte Täterschaft täuschend echt aussehende Rechnungen und versendet diese im Namen einer Berufsgenossenschaft postalisch sowie per Mail vornehmlich an Betriebe. Die Betriebe werden in diesen Rechnungen aufgefordert, unterschiedlichen Beträge im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Vorschriftenänderung zu begleichen. In anderen Schreiben der mutmaßlich gleichen Täterschaft wird im Namen der Versicherung auf eine verpflichtende Teilnahme an einem Online-Präventionsmodul hingewiesen. Die angeschriebenen Betriebe sollen in diesem Zusammen einen Betrag an variierende Kontoverbindungen aus Deutschland, Spanien, Italien oder Polen überweisen. Warnmeldungen hierzu wurden bereits auf der Homepage der betroffenen Berufsgenossenschaft veröffentlicht.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmal aufmerksam machen: Hinterfragen Sie Rechnungen kritisch, rufen Sie bei den hinterlegten Rufnummern an und erkundigen Sie sich gerne über den Inhalt der Rechnung. Hier gilt: Lieber einmal mehr fragen, als zu wenig.

Sollten auch Sie eine derartige Rechnung erhalten haben, können Sie sich an das für Sie örtlich zuständige Polizeirevier wenden oder über die Onlinewache Baden-Württemberg eine Strafanzeige erstatten.

