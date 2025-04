POL-MA: Mannheim: Dacia Duster entwendet - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 14.02.2025 bis Donnerstag, 10.04.2025 sprach ein bislang unbekannter Täter diverse Personen an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet Wiesloch an, um nach Wechselgeld zu bitten. Dabei gelang es dem Täter, Bargeld von den Geschädigten zu entwenden. Am ...

