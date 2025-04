Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Wechselgeldbetrug in mehreren Fällen - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14.02.2025 bis Donnerstag, 10.04.2025 sprach ein bislang unbekannter Täter diverse Personen an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet Wiesloch an, um nach Wechselgeld zu bitten. Dabei gelang es dem Täter, Bargeld von den Geschädigten zu entwenden.

Am Freitagvormittag, 14.02.2025 verwickelte ein bisher unbekannter Mann einen 74-Jährigen in der Schwetzinger Straße zunächst in ein Gespräch und entwendete anschließend 350 Euro Bargeld in Form von Geldscheinen aus dem Geldbeutel des Mannes. Außerdem gelang es ihm einen Gutschein im Wert von knapp 150 Euro aus dem Scheinfach an sich zu nehmen. Den Verlust stellte der Mann erst einige Stunden später fest und verständigte anschließend die Polizei.

Außerdem wurde am Mittwochvormittag, 05.03.2025 ein 83-Jähriger in der Hauptstraße von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt, der den 83-jährigen Mann um Wechselgeld gebeten hatte. Hilfsbereit kam der Senior der Bitte nach und wechselte dem Unbekannten Münzgeld. Einige Zeit später bemerkte der 83-Jährige, dass ihm aus dem Geldscheinfach 250 Euro entwendet wurden.

Zudem wurde am Freitagvormittag, 04.04.2025 ein 69-Jähriger im Kegelbahnweg von einer unbekannten männlichen Person angesprochen, und nach Wechselgeld gefragt. Der Mann erkannte den Wechselschwindel, sodass ihm glücklicherweise kein Bargeld entwendet wurde.

Am Dienstagvormittag, 08.04.2025 wurde ein 82-jähriger Mann in der Schloßstraße gebeten, einem unbekannten Mann eine 2-Euro-Münze in zwei einzelne 1-Euro-Münzen zu wechseln. Anschließend, wollte er auch die 1-Euro-Münze in 50-Cent-Stücke gewechselt bekommen. Dabei hielt der 82-Jährige seine Geldbörse in der Hand und bemerkte erst einige Stunden später, dass ihm etwa 400 Euro entwendet wurden. Auch am Donnerstagvormittag, 10.04.2025 wurde der 82-Jährige von dem Unbekannten am Adenauer-Platz nach Wechselgeld gefragt. Geistesgegenwärtig reagierte er, fiel nicht auf den Trickdiebstahl rein und verständigte umgehend die Polizei.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen und wie genau der Tatverdächtige an das Geld gelangte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Wiesloch geführt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den einzelnen Fällen mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Wichtige Tipps, wie Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen können, finden Sie im Folgenden:

- Bleiben Sie aufmerksam, wenn Sie von fremden Menschen angesprochen werden - auch gutgekleidete und freundliche Menschen können schlechte Absichten haben.

- Lassen Sie fremde Menschen nicht in Ihr Portemonnaie schauen und lassen Sie sich schon gar nicht beim Wechseln helfen.

- Händigen Sie niemals ihren Geldbeutel aus und gehen Sie auf Abstand.

- Wenn Sie dennoch einer fremden Person aus einer Verlegenheit helfen wollen, bitten Sie sie, genügend Abstand zu halten, während Sie Ihre Geldbörse in den Händen halten.

- Verweisen Sie Personen, die Sie aufdringlich um Kleingeldwechsel bitten, auf andere Möglichkeiten des Geldwechsels, wie z.B. in einem nahe gelegenen Geschäft oder einem Kreditinstitut.

- Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen der Polizei.

Zeigen Sie "Mut zur Unhöflichkeit" und lehnen Sie die Bitte von fremden Menschen ab, wenn sie Ihnen verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell