POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss und nicht versichert

Ingelheim (ots) - Am Montag, den 03.03.2025, gegen 21:53 Uhr kam es an der Anschlussstelle Saulheim der A63 in Fahrtrichtung Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund der Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad musste die A63 in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wörrstadt auf die B420 abgeleitet. ...

