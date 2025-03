Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Schwerer Verkehrsunfall auf A63: Zusammenstoß zwischen PKW und Motorrad

Ingelheim (ots)

Am Montag, den 03.03.2025, gegen 21:53 Uhr kam es an der Anschlussstelle Saulheim der A63 in Fahrtrichtung Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Aufgrund der Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad musste die A63 in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt werden.

Aktuell wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wörrstadt auf die B420 abgeleitet. Aufgrund der umfangreichen Unfallaufnahme ist mit einer mehrstündigen Sperrung zu rechnen. Es wird daher empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter der Telefonnummer 06132/950-0 oder per E-Mail unter pastheidesheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

