POL-VDMZ: PKW-Vollbrand am Autobahnkreuz Alzey

Albig, A61 / AK Alzey (ots)

Am Samstag, den 01.03.2025, gegen 15:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein brennendes Fahrzeug auf dem Seitenstreifen des Zubringers am Autobahnkreuz Alzey, welcher von der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern auf die BAB61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen führt. Beim Eintreffen der Kräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und der Polizeiinspektion Alzey stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Um die Löscharbeiten der Feuerwehr nicht zu behindern und eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer wegen der starken Rauchentwicklung auszuschließen, wurde der Zubringer durch Kräfte der Autobahnpolizei Heidesheim für die Dauer der Löschmaßnahmen voll gesperrt. Die Sperrung dauerte bis circa 16:40 Uhr an.

Der Brand ist aufgrund eines technischen Defekts aufgetreten. Es wurde niemand verletzt. Neben den Polizeikräften war auch die freiwillige Feuerwehr Wörrstadt / Schornsheim, eine Abschleppfirma sowie die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim im Einsatz.

Das Feuer und die Rauchentwicklung waren auch abseits der Autobahn deutlich zu sehen.

