Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 19-Jähriger unter Drogeneinfluss im PKW unterwegs

A 61/Gundersheim (ots)

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen PKW-Fahrers am Mitfahrerparkplatz Gundersheim stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 24.2.2025 gegen 23.30 Uhr deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Ein Vortest reagierte gleich auf mehrere Drogenstoffe positiv, so dass sich der Verdacht erhärtete. Im Fahrzeug des jungen Mannes fanden die Beamten zudem eine kleine Menge Marihuana. Der 19-Jährige konnte seine Fahrt natürlich nicht fortsetzen und musste mit zur Blutprobe. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige und ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot.

