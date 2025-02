POL-VDMZ: LKW umgekippt - erhebliche Verkehrsbehinderungen auf A 61

A 61/Sprendlingen (ots) - Zu einem Fahrzeugüberschlag kam es am 21.02.2025 gegen 00:55 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Sprendlingen. Dort befuhr ein 21-Jähriger die Autobahn in Fahrtrichtung Koblenz, als der die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Schutzplanke kollidierte. Anschließend überschlug sich sein PKW. Der Kleinwagen blieb danach auf dem ...

