POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Am Bahnübergang, zwischen Einbeck und Volksen Freitag, 02.05.2025, 10:30 Uhr EINBECK (schu) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mercedes eines 53-jährigen Einbeckers und beschädigte diesen am Außenspiegel. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt unerlaubt in Richtung Volksen fort. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte erkannt ...

