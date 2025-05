Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Am Bahnübergang, zwischen Einbeck und Volksen

Freitag, 02.05.2025, 10:30 Uhr

EINBECK (schu) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Mercedes eines 53-jährigen Einbeckers und beschädigte diesen am Außenspiegel. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt unerlaubt in Richtung Volksen fort. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte erkannt werden, dass es sich um einen grünfarbenen Geländewagen gehandelt hatte.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt.

Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter der Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell