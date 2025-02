Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Eine Person nach Brand in Sparkasse im Krankenhaus

Bonn (ots)

Bonn Beuel, Friedrich-Breuer-Straße, 18.02.2025, 21:48 Uhr

Am späten Dienstagabend erreichte die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Bonn ein Notruf über einen Brand in der Sparkassen-Filiale in der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn Beuel. Vor Ort fanden die sofort ausgerückten Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein im Foyer-Bereich der Filiale vor. Im Eingangsbereich versuchte ein obdachloser Mann, der hier Zuflucht vor der Kälte gesucht hatte, noch seine Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen.

Das Brandereignis konnte mit einem Löschrohr schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass der Schaden auf den Foyer-Bereich begrenzt werden konnte. Die angetroffene Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Da eine Rauchgasvergiftung nicht ausgeschlossen werden konnte wurde der Mann zur weiteren Abklärung in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Mit einem Elektrolüfter bliesen die Einsatzkräfte den Rauch aus dem Gebäude. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 21 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheit Beuel der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungs- und Führungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell