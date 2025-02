Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand - eine verletzte Person

Bonn (ots)

Bonn-Beuel. Heute Abend um 18:46 Uhr wurde die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn von mehreren Anrufern über einen Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der "Alten Schulstraße" informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle zeigte sich eine Rauchentwicklung im Keller und im Treppenraum des betroffenen Gebäudes. Teile des Nachbargebäudes waren ebenfalls von der Rauchentwicklung betroffen. Vor Eintreffen der Feuerwehr wurde der Brand im Keller bereits durch einen Anwohner mittels Feuerlöscher abgelöscht. Die Feuerwehr übernahm Nachlöscharbeiten und umfangreiche Belüftungsmaßnahmen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Nach den Einsatzmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in Ihre Wohnungen zurück. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwache 1 und 2, der Führungsdienst, Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Holtorf und Holzlar sowie der Rettungsdienst

