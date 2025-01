Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Verkehrsunfall auf der BAB 59

Bonn (ots)

30.01.2025, 12:50 Uhr

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der BAB 59 zwischen den Anschlussstellen Bonn-Ost und Pützchen in Fahrtrichtung Köln ein Alleinunfall. Beteiligt war ein LKW einer Tiefbaufirma inkl. mitgeführtem Radlader auf Anhänger. Die Meldung über eingeklemmte Personen bestätigte sich nicht. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen und nach Sichtung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert und im weiteren Verlauf an die Polizei übergeben. Die Bergung wird durch eine Fachfirma durchgeführt.

Im Einsatz befanden sich 14 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. die ebenfalls alarmierte Rüsteinheit der Feuerwache 1 konnte die Alarmfahrt nach der ersten Rückmeldung abbrechen.

