FW-BN: Rauchmelder verhindert wieder einmal Schlimmeres

Bonn (ots)

Bonn-Endenich, Hermann-Wandersleb-Ring; 01.02.2025 06:21 Uhr

Am frühen Samstagmorgen meldete die Bewohnerin eines Stundentenwohnheims mehrere ausgelöste Heimrauchmelder in der Nachbarwohnung. Sie berichtete, dass sich der Nachbar noch in der Wohnung befände.

Die Feuerwehr ging über den Treppenraum in die betroffene Etage im 4. Obergeschoss vor und verschaffte sich mit Brechwerkzeug Zugang zur Wohnung. Dort war Essen auf dem Herd angebrannt. Der schlafende Bewohner hatte den Rauchmelder nicht gehört, wurde gerettet und dem Rettungsdienst zur Kontrolle zugeführt. Er konnte nach kurzer Behandlung vor Ort verbleiben. Die verrauchte Wohnung wurde mittels Hochleistungslüfter entraucht, der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden.

Der Einsatz zeigte wieder eindrucksvoll, dass Heimrauchmelder, in Verbindung mit aufmerksamen Nachbarn, Leben retten können. Eine Überprüfung der Rauchmelder sollte mindestens einmal jährlich über die ,,Testtaste'' erfolgen und kann von den Bewohnerinnen und Bewohnern eigenständig durchgeführt werden.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte von den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr sowie von der Löscheinheit Endenich der Freiwilligen Feuerwehr.

