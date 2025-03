Donaueschingen (ots) - Im Ortsteil Aasen ist es in der Nacht von Montag, 23 Uhr auf Dienstag, 2 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Straße "Burgring" gekommen. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zutritt ins Gebäude und dursuchten verschiedene Räume. Neben Bargeld stahlen sie einen Tresor, den ...

