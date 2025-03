Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Gefährliche Körperverletzung bei Einlass in Halle (01.03.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Beim Einlass zu einer Fasnachtsveranstaltung am Samstagabend im Teilort Boll ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren waren nicht im Stande den Eintrittspreis zu entrichten. Ihnen versagte man den Eintritt. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung von mindestens drei der sechs Jugendlichen gegenüber einem der Verantworltichen der Veranstaltung. Sie schlugen ihm ins Gesicht, so dass er im Nachhinein im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei konnte drei Täter festnehmen. Sie waren alle alkoholisiert und konnten nach einem unfreiwilligen Aufenthalt auf dem Polizeirevier durch die Eltern abgeholt werden. Die Polizei in Rottweil (0741 / 4770) sucht Zeugen, welche die Auseinandersetzung vor der Halle beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell