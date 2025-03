Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Gaststätte (03.03.2025 - 04.03.2025)

Donaueschingen (ots)

Im Ortsteil Aasen ist es in der Nacht von Montag, 23 Uhr auf Dienstag, 2 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Straße "Burgring" gekommen. Gewaltsam verschafften sich Unbekannte Zutritt ins Gebäude und dursuchten verschiedene Räume. Neben Bargeld stahlen sie einen Tresor, den Passanten am Dienstagvormittag unweit der Ortschaft geöffnet auf einer Wiese fanden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise zum Einbruchsgeschehen sollten unter der Nummer 0771 / 837830 an das Polizeirevier Donaueschingen gerichtet werden.

