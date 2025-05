Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Hagener Straße

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 16.05.2025, 21.15 Uhr und Samstag, den 17.05.2025, 05.30 Uhr brachen unbekannte Täter die Metalltür eines Lebensmittelgeschäftes auf und gelangten hierdurch, in den dahinter liegenden Bürobereich. Hier durchsuchten der oder die unbekannten Täter das Büro vermeintlich nach Wertgegenständen, entwendeten Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannter Richtung.

